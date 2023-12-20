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15:30, 20 декабря 2023 года Сотрудники телеканала "Культура" приехали в Орел для съемок проекта Авторов передачи заинтересовали уникальные картины из местного музея.





В Орле работала съемочная группа из Москвы. Сотрудники телеканала "Культура" приехали для съемок проекта "Передвижники". В музее изобразительных искусств есть несколько подлинных, уникальных картин, находящихся в постоянной экспозиции. Они и заинтересовали авторов передачи. В 2023 году снимается шестой сезон передачи.



– Снимали и в Могилеве и в Питере, естественно, в Москве – в Третьяковской галерее, снят огромный материал. Также есть серии, посвященные людям, которые на передвижников, - отметил продюсер Дмитрий Офицеров.



В качестве спикера выпуска, который будет посвящен орловским картинам, выступила директор орловского музея изобразительных искусств и искусствовед Светлана Четверикова. В процессе съемок она рассказала про историю появления картин в музее, художественную ценность и новаторские разработки художников.





Эва Стасюлевич



