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10:00, 21 декабря 2023 года Пятеро орловцев отдали мошенникам больше четырех миллионов рублей Денег граждане лишились в течение одних суток.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Северном районе Орла пять человек стали жертвами дистанционных мошенников. Преступления случились в течение суток. Добыча злоумышленников превысила четыре миллиона рублей.



83-летнюю пенсионерку обманули лже-соцработники. По телефону ей рассказали о якобы замене денег на новые, а также о том, что женщине положена бесплатная путевка в санаторий. Курьер мошенников забрала из квартиры орловчанки миллион рублей.



Другим потерпевшим звонившие представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Запугав людей перспективой потери денег на счетах, мошенники завладели 3,8 миллиона рублей.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в УМВД региона.





Артем Ежаков



