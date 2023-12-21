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7:30, 21 декабря 2023 года

Орловский священник рассказал школьникам о святителе Николае

Он считается одним из самых почитаемых святых в православных мире.

Фото: Троснянско-Кромское благочиние

Настоятель Никольского храма Кром протоиерей Виктор Титов пообщался с учащимися начальной школы. Он рассказал детям о святителе Николае Чудотворце. Его считают заступником всех верующих и покровителем путешественников, мореплавателей, земледельцев и скотоводов. Православные считают, что Святой Николай продолжает творить чудеса и по сей день.

- Вся жизнь Николая Чудотворца была посвящена служению Богу. Для своей паствы этот великий святой всегда оставался образцом смирения, кротости и любви. Уподобляться святителю в служении Богу и добродетелях должны и мы, - сказал протоиерей Виктор Титов.

Священник ответил на вопросы учащихся. В завершение встречи батюшка благословил ребят на добрые дела, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.


Сергей Мерцалов
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