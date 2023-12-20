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17:00, 20 декабря 2023 года В Орле за сутки горели два авто Пострадал один человек.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели тушили два автомобиля 19 декабря. В первом случае сотрудники МЧС тушили машину "Лада Ларгус". В результате пожара выгорел моторный отсек, пострадал 27-летний молодой человек, который находился внутри.



Водителя доставили в областную клиническую больницу. По информации отдела пропаганды УГИБД УМВД России по Орловской области, предварительной причиной возгорания стала разгерметизация газобаллонного оборудования.



Еще один грузовик IVECO спасатели тушили на улице Машиностроительной Орла. В результате пожара поврежден отсек с аккумулятором, также выгорел кузов. Никто не пострадал, предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы аккумулятора.





Сергей Силаев



