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16:30, 20 декабря 2023 года Константин Домогатский подарил юному орловцу планшет для рисования Уполномоченный по правам ребенка в регионе поучаствовал в "Елке желаний".







Детский омбудсмен по Орловской области Константин Домогатский принял участие в традиционной акции "Елка желаний". Уполномоченный исполнил мечту шестилетнего Артема. Мальчик хотел в подарок световой планшет для рисования песком. Также ребенку и его маме передали сладости.

"У Артема хорошая память и он любит учить стихи, один из которых мальчик с удовольствием прочитал нам, за что и получил подарок от Деда Мороза", – рассказал Константин Домогатский.





Артем Ежаков



