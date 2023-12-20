Константин Домогатский подарил юному орловцу планшет для рисования
Уполномоченный по правам ребенка в регионе поучаствовал в "Елке желаний".
Детский омбудсмен по Орловской области Константин Домогатский принял участие в традиционной акции "Елка желаний". Уполномоченный исполнил мечту шестилетнего Артема. Мальчик хотел в подарок световой планшет для рисования песком. Также ребенку и его маме передали сладости.
"У Артема хорошая память и он любит учить стихи, один из которых мальчик с удовольствием прочитал нам, за что и получил подарок от Деда Мороза", – рассказал Константин Домогатский.