Орловские росгвардейцы проверили полсотни владельцев оружия
По результатам инспекций изъято шесть единиц огнестрела.
Фото: архив "Вести-Орел"
На прошлой неделе специалисты регионального управления росгвардии проверили 57 владельцев оружия и юридических лиц. Как рассказали в ведомстве, по фактам нарушений составлено 10 административных протоколов. В связи со смертью владельцев и несоблюдением сроков перерегистрации документов изъято шесть единиц оружия.
Также росгвардейцы выдали гражданам свыше 160 лицензий и разрешений.