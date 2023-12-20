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14:30, 20 декабря 2023 года Более пяти тысяч соотечественников переехали в Орловскую область благодаря госпрограмме Ее участниками стали квалифицированные специалисты в различных областях экономики.





С момента старта в 2014 году государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом" наш регион принял 5 116 человек. В основном это квалифицированные специалисты в различных областях экономики: электроэнергетика, торговля, образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, программное обеспечение, а также студенты вузов.



Переехвавшим в наш регион семьям предоставили возможность получать образование. Также им оказывают содействие в поиске подходящей работы, сообщает региональный инфопортал.



Заявление на участие в программе принимает УМВД России по Орловской области. Дополнительную информацию можно получить в Управлении по вопросам миграции: город Орел, переулок Артельный, дом 7. Телефоны: 8 (4862) 54-11-64, 54-11-69; e-mail: uvm.orel@mvd.ru.





Сергей Мерцалов



