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14:00, 20 декабря 2023 года

В театрах Орла дали старт новогодним праздникам

Премьеру представили в "Свободном пространстве".



Орловские зрители уже оценили музыкальную сказку по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Новые приключения Алисы". Ее премьера состоялась в театре "Свободное пространство".

Историю, где соединились герои "зазеркалья" и "страны чудес", придумал и поставил художественный руководитель театра Сергей Пузырев. Он же автор костюмов и декораций.

- Мне показалось, что для нового года карнавальная сторона книги может быть весьма зрелищной и интересной. Те образы, которые были созданы еще при Льюисе Кэрролле, мы постарались превратить в сценические, - рассказал Сергей Пузырев.

Музыкальная сказка "Новые приключения Алисы" будет идти в театре каждый день до 30 декабря, а также 2 и 3 января. Всего актеры сыграют ее на сцене почти 40 раз.


Татьяна Тимохина
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