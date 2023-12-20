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12:45, 20 декабря 2023 года

В орловской больнице Семашко заработает новый ангиограф

Стоимость аппарата – 60 миллионов рублей.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В больнице скорой медицинской помощи Семашко скоро начнет работу ангиографическая система. Оборудование приобрели благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Аппарат изменит подход в диагностике и лечении пациентов, которые экстренно поступают на скорой.

Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – где хирурги без разреза и общего наркоза выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней при инсульте и инфаркте. Сейчас такое оборудование есть только в региональном сосудистом центре областной больницы. Вскоре оно заработает и в больнице Семашко, - пояснили в региональном депздраве.

Ангиографическая система обладает высокой точностью. Программное обеспечение позволяет сравнивать снимки с изображениями, полученных с других устройство. Сейчас завершаются работы по обустройству помещений для установки системы. Ее разместят на первом этаже.


Сергей Силаев
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