В орловской больнице Семашко заработает новый ангиограф
Стоимость аппарата – 60 миллионов рублей.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В больнице скорой медицинской помощи Семашко скоро начнет работу ангиографическая система. Оборудование приобрели благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Аппарат изменит подход в диагностике и лечении пациентов, которые экстренно поступают на скорой.
– Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – где хирурги без разреза и общего наркоза выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней при инсульте и инфаркте. Сейчас такое оборудование есть только в региональном сосудистом центре областной больницы. Вскоре оно заработает и в больнице Семашко, - пояснилив региональном депздраве.
Ангиографическая система обладает высокой точностью. Программное обеспечение позволяет сравнивать снимки с изображениями, полученных с других устройство. Сейчас завершаются работы по обустройству помещений для установки системы. Ее разместят на первом этаже.