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11:45, 20 декабря 2023 года Малый и средний орловский бизнес пополнит бюджет на 3,3 миллиарда рублей Рост по итогам года составит 10%.



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В бюджет Орловской области по итогам 2023 года поступит порядка 3,3 миллиарда рублей. В регионе количество занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, - 116 тысяч человек. Этот показатель увеличился по сравнению прошлым годом на 6,1%.



С 2019 года в регионе более 13 предпринимателей получили государственную поддержку. Бизнесмены создали более 2,5 тысячи новых рабочих мест. За последние пять лет на поддержку малого и среднего бизнеса направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.







Сергей Силаев



