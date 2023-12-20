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Главная » Новости

11:45, 20 декабря 2023 года

Малый и средний орловский бизнес пополнит бюджет на 3,3 миллиарда рублей

Рост по итогам года составит 10%.

Фото: архив

В бюджет Орловской области по итогам 2023 года поступит порядка 3,3 миллиарда рублей. В регионе количество занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, - 116 тысяч человек. Этот показатель увеличился по сравнению прошлым годом на 6,1%.

С 2019 года в регионе более 13 предпринимателей получили государственную поддержку. Бизнесмены создали более 2,5 тысячи новых рабочих мест. За последние пять лет на поддержку малого и среднего бизнеса направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Сергей Силаев
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