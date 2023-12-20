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11:00, 20 декабря 2023 года С начала года в Орловской области выявили около 100 нарушений в правилах перевозки детей Самые частые из них - дети едут не пристегнутыми на заднем сиденье.







Сотрудники ГИБДД продолжают объяснять орловским водителям правила перевозки юных пассажиров в автомобилях. Детские автокресла должны соответствовать весу и росту ребенка.



Так, дети старше 7 лет могут ездить спереди, но в кресле. Если же кресло не подходит по параметрам, место юного пассажира на заднем сиденье пристегнутым ремнем. А вот тем, кто моложе выбора - не представляется. Пассажиров до 7 лет нужно перевозить только на заднем сиденье и в автокресле, которые важно установить правильно.



Нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в три тысячи рублей. Только за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции выявили 85 таких нарушений. Но все профилактические мероприятия и штрафы нацелены не на статистику, а на безопасность самого главное - жизни детей.





Екатерина Габова



