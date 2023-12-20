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10:30, 20 декабря 2023 года

Орловцев предупредили об опасности тонкого льда из-за оттепели

Толщина ледового покрова на реках - до 8 сантиметров.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Спасатели предупреждают жителей Орловщины об опасности тонкого льда на водоемах. Пришедшее потепление способствует таянию ледового покрова.

- По последним данным, толщина льда на реках составляет до 8 сантиметров, на непроточных водоемах ледовый покров составляет до 10 см. При этом везде лед имеет рыхлую структуру, - рассказали в ГУ МЧС по Орловской области.

Выходить на лед в таких условиях не просто опасно, а категорически запрещено. Сотрудники МЧС рекомендуют рыбакам не рисковать и дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется толстый, прочный лед.






Сергей Мерцалов
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