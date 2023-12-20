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22:30, 19 декабря 2023 года Президент России отметил беспрецедентную поддержку армии народом Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Минобороны.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 декабря президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны поблагодарил руководство и личный состав за службу и добросовестное выполнение поставленных задач перед Родиной. Особенно глава государства отметил тех, кто на передовой, и кто в тылу помогает нашим солдатам.



Орловцы ежедневно доказывают, что армия и тыл едины. Продолжается разгрузка многотонных грузов на фронтовых дорогах. Только в последней партии доставили 10 тонн овощей, 15 тонн питьевой воды и 100 штук походных печей в комплекте с трубами.





Анна Вайсергисер



