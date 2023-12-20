Президент России отметил беспрецедентную поддержку армии народом
Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Минобороны.
Фото: архив "Вести-Орел"
19 декабря президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны поблагодарил руководство и личный состав за службу и добросовестное выполнение поставленных задач перед Родиной. Особенно глава государства отметил тех, кто на передовой, и кто в тылу помогает нашим солдатам.
Орловцы ежедневно доказывают, что армия и тыл едины. Продолжается разгрузка многотонных грузов на фронтовых дорогах. Только в последней партии доставили 10 тонн овощей, 15 тонн питьевой воды и 100 штук походных печей в комплекте с трубами.