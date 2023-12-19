вторник 19.12.2023 22:04:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 19 декабря 2023 года

В Орле представили словарь языка поэзии Владимира Высоцкого

Его составил доктор филологических наук, профессор Орловского госуниверситета Владимир Изотов.



Первые наброски о творчестве Владимира Высоцкого Владимир Изотов сделал в 1979-м году. О создании словаря языка поэзии знаменитого барда доктор филологических наук и профессор Орловского госуниверситета задумался в 90-х.

Словарь построен по обычному принципу – слово, толкование, контекст употребления. В основе исследования – произведения, написанные Высоцким с 1961-го по 1980-й. Лингвистическое пособие насчитывает 2,5 тысячи страниц.

Над словарем Владимир Изотов работал 13 лет. Словарь, который является единственным подобным в мире, уже вызвал большой интерес в кругах "высоцковедов" и лингвистов. Доступен для общественности он будет в 2024-м.


Юлия Опанасюк
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.