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20:30, 19 декабря 2023 года В Орле представили словарь языка поэзии Владимира Высоцкого Его составил доктор филологических наук, профессор Орловского госуниверситета Владимир Изотов.







Первые наброски о творчестве Владимира Высоцкого Владимир Изотов сделал в 1979-м году. О создании словаря языка поэзии знаменитого барда доктор филологических наук и профессор Орловского госуниверситета задумался в 90-х.



Словарь построен по обычному принципу – слово, толкование, контекст употребления. В основе исследования – произведения, написанные Высоцким с 1961-го по 1980-й. Лингвистическое пособие насчитывает 2,5 тысячи страниц.



Над словарем Владимир Изотов работал 13 лет. Словарь, который является единственным подобным в мире, уже вызвал большой интерес в кругах "высоцковедов" и лингвистов. Доступен для общественности он будет в 2024-м.





Юлия Опанасюк



