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21:00, 19 декабря 2023 года В Орле увековечили память сотрудника СОБРа Дениса Мельникова Полицейский погиб после ранения на боевом задании.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловском медколледже открыли памятную доску в честь сотрудника СОБРа Дениса Мельникова. Выпускник этого учебного учреждения погиб 27 лет назад после ранения, полученного при задержании особо опасного преступника. Посмертно удостоен ордена Мужества.



На церемонии открытия доски присутствовали работники и ветераны правоохранительных органов, волонтеры, юнармейцы и участники "Движения первых", а также мама полицейского, сообщили в УМВД региона.



Память погибших правоохранителей почтили минутой молчания. Затем к мемориальной доске возложили цветы.



В октябре 1996 года Денис Мельников участвовал в задержании мужчины, убившего двух человек и ранившего женщину. Дом с преступником окружили. На предложение сдаться засевшие в здании ответили выстрелами из пистолета. СОБР пошел на задержание. В бойцов полетела граната, но она не взорвалась. Прозвучали новые выстрелы. Денис Мельников получил ранение. 12 часов медики боролись за его жизнь, но безуспешно. Преступника убили при задержании. Его знакомый был ранен.





Артем Ежаков



