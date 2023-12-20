В преддверии праздников полицейские напомнили орловцам правила безопасности
Во время каникул правоохранители будут работать в усиленном режиме.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские полицейские в преддверии Нового года и Рождества призывают жителей региона к особой осторожности. Правоохранители напоминают гражданам не трогать найденные бесхозные предметы. Вблизи таких вещей нельзя использовать сотовый телефон и другие радиоприборы, находку нельзя перемещать или вскрывать.
Сообщить о подозрительной вещи можно по телефонам экстренных служб. Если предмет находится в общественном транспорте – водителю или контроллеру. В зданиях о находке нужно уведомить охрану или администрацию.
Ни в ком случае не паникуйте и старайтесь не подпускать других людей к находке.