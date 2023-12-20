Главная » Новости



10:00, 20 декабря 2023 года В преддверии праздников полицейские напомнили орловцам правила безопасности Во время каникул правоохранители будут работать в усиленном режиме.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские в преддверии Нового года и Рождества призывают жителей региона к особой осторожности. Правоохранители напоминают гражданам не трогать найденные бесхозные предметы. Вблизи таких вещей нельзя использовать сотовый телефон и другие радиоприборы, находку нельзя перемещать или вскрывать.



Сообщить о подозрительной вещи можно по телефонам экстренных служб. Если предмет находится в общественном транспорте – водителю или контроллеру. В зданиях о находке нужно уведомить охрану или администрацию.



Ни в ком случае не паникуйте и старайтесь не подпускать других людей к находке.





Артем Ежаков



