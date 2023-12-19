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20:00, 19 декабря 2023 года СФР оплатил отпуска тысячам орловцев за работу в Чернобыльской зоне Компенсация выплачивается на основании заявления.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году орловское отделение СФР оплатило дополнительные отпуска за работу в Чернобыльской зоне 11869 жителям региона.



На оплату дополнительного отпуска продолжительностью от семи до 14 дней могут претендовать проживающие или работающие на загрязненной территории до 02.12.1995 года и по настоящее время.



Компенсация выплачивается на основании заявления. Подать его можно в клиентских службах СФР, МФЦ или на портале Госуслуг. Решение примут за пять рабочих дней. Размер компенсации рассчитывается работодателем.





Артем Ежаков



