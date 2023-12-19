СФР оплатил отпуска тысячам орловцев за работу в Чернобыльской зоне
Компенсация выплачивается на основании заявления.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2023-м году орловское отделение СФР оплатило дополнительные отпуска за работу в Чернобыльской зоне 11869 жителям региона.
На оплату дополнительного отпуска продолжительностью от семи до 14 дней могут претендовать проживающие или работающие на загрязненной территории до 02.12.1995 года и по настоящее время.
Компенсация выплачивается на основании заявления. Подать его можно в клиентских службах СФР, МФЦ или на портале Госуслуг. Решение примут за пять рабочих дней. Размер компенсации рассчитывается работодателем.