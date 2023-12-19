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18:30, 19 декабря 2023 года К зиме в Орловской области собрали почти 50 миллиардов рублей налогов Поступления выросли по сравнению с прошлым годом.



Фото: архив "Вести-Орел"

В январе – ноябре текущего года в Орловской области собрали более 47 миллиардов рублей налогов. Это на 6,5 миллиарда рублей больше, чем год назад.



Поступления по НДФЛ за 11 месяцев составили около 13,2 миллиарда рублей (+13,1%), по налогу на прибыль организаций – около 8,8 миллиарда рублей (+18,1%).



За отчетный период в консолидированный бюджет области поступило более 34,5 миллиарда рублей. В региональный бюджет поступления составили около 28,5 миллиарда рублей.





Артем Ежаков



