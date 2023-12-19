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17:30, 19 декабря 2023 года Орловец предстанет перед судом за избиение до смерти Уголовное дело возбуждено на 42-летнего жителя Мценска.



Фото: следственный комитет

Следственные органы возбудили уголовное дело против 42-летнего жителя Мценского района, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.



Следствие установило, что мужчина в ночь с 28 на 29 мая 2023 года в состоянии алкогольного опьянения находился в Ливнах. У него возник конфликт с местным жителем, с которым он познакомился в тот же день. В ходе конфликта потерпевший получил удары руками по голове, после чего скончался.



– В настоящее время следственные и процессуальные действия завершены. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



