Юные орловские хоккеистки сыграли первые выездные матчи
Из Подмосковья девочки вернулись с поражением.
Фото: архив "Вести-Орел"
Юные орловские хоккеистки сыграли свои первые выездные матчи. Товарищеские встречи состоялись в минувшие выходные в подмосковном Воскресенске.
Соперницами стали сверстницы орловчанок из местного "Атланта". Оба матча завершились поражением нашей команды. Итоги матчей – 2:12 и 5:16. Напомним, женская хоккейная команда появилась в Орле чуть более года назад. Сейчас тренировки посещают несколько десятков девочек.