Юные орловцы стали призерами престижного турнира в Саранске
Также наши спортсмены собрали ряд индивидуальных наград.
Фото: БУ ДО ОО "СШ «Академия футбола им. Ю. П.Семина"
Юные орловские футбольные "Академики" стали серебряными призерами престижного турнира в Саранске. Мемориал Петра Пискунова собрал 16 юношеских команд из 13 российских городов.
Кроме командного серебра в активе нашей команды три личные награды. Лучшим бомбардиром турнира стал Родион Алябьев, лучшим вратарем признан орловец Михаил Мыльников, лучшим игроком команды был признан Григорий Поляков.