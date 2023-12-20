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9:30, 20 декабря 2023 года

На ВДНХ делают елочные игрушки в стиле орловского списа

Раскрасить подготовленные шаблоны можно в орловском павильоне.

Фото: портал Орловской области

До 21 декабря посетители орловского павильона на выставке ВДНХ могут сделать новогодние игрушки в стиле орловского списа. Самыми популярными сюжетами этой старинной вышивки являются "Лягушка", "Древо", "Древо Жизни", "Птица-Пава", позже возник "Двуглавый орел". 

Макеты елочных игрушек очень похожи на раскраски-антистресс. Это специальные картинки, которые помогут расслабиться и снять напряжение. Такой вид арт-терапии набирает популярность во всем мире. Раскаски довольно сложные и состоят из большого количества мелких деталей. Они подходят для детей старшего возраста и даже для взрослых, сообщает портал Орловской области.


Сергей Мерцалов
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