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9:30, 20 декабря 2023 года На ВДНХ делают елочные игрушки в стиле орловского списа Раскрасить подготовленные шаблоны можно в орловском павильоне.



Фото: портал Орловской области

До 21 декабря посетители орловского павильона на выставке ВДНХ могут сделать новогодние игрушки в стиле орловского списа. Самыми популярными сюжетами этой старинной вышивки являются "Лягушка", "Древо", "Древо Жизни", "Птица-Пава", позже возник "Двуглавый орел".



Макеты елочных игрушек очень похожи на раскраски-антистресс. Это специальные картинки, которые помогут расслабиться и снять напряжение. Такой вид арт-терапии набирает популярность во всем мире. Раскаски довольно сложные и состоят из большого количества мелких деталей. Они подходят для детей старшего возраста и даже для взрослых, сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



