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19:00, 19 декабря 2023 года В Орле в день памяти Николая Чудотворца открыли новое здание епархиального управления Также здесь появился епархиальный музей.







В Орле по улице Нормандия-Неман, 47 открыли новое здание епархиального управления. Торжественная церемония прошла в день памяти Николая Чудотворца.



Прежнее здание располагалось на этом же месте, но за полвека обветшало.



Новое здание сделали двухэтажным. На втором этаже открыт епархиальный музей. В его экспозиции – иконы, книги и церковная утварь, реликвии, связанные с жизнью подвижников благочестия и выдающихся орловских церковных деятелей. Посетить выставку может любой желающий.



Отличившимся в возведении здания вручили патриаршие и епархиальные медали.





Юлия Опанасюк



