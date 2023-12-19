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21:30, 19 декабря 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете использования телефонов на уроках Решение призвано повысить качество образования.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете телефонов на уроках в школе. Ранее его одобрила Госдума.



Решение призвано повысить качество образования и наладить живое общение в классе. Использовать телефоны нельзя даже в учебных целях.

– Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны, – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Артем Ежаков



