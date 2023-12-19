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17:00, 19 декабря 2023 года Орловские каратистки привезли россыпь медалей с соревнований Награды спортсменки завоевали на первенстве мира и кубке России.







Орловские спортсмены продолжают радовать земляков успехами. 13-летняя Полина Савельева завоевала золото открытых краевых соревнований в Краснодаре.



Анастасия Ланина на первенстве мира в Казахстане завоевала бронзовую награду. Спустя неделю девушка добавила в свою копилку золото кубка России



Медаль Анастасии Ланиной стала единственной международной, а вот из Краснодара орловские каратистки привезли сразу четыре золота, два из которых – в рамках кубка России.





Анастасия Дорохова



