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8:00, 20 декабря 2023 года В Орле начинают работу елочные базары Они открыты по 31 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начинают работу елочные базары. Купить елки, сосны, пихты и лапник можно по 31 декабря.



Купить вечнозеленое дерево можно по адресам: переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина"; улица 8 Марта, в районе дома №19;

улица Октябрьская, в районе дома №120;

улица Металлургов, (район памятника "Металлург");

площадь Комсомольская, в районе дома №77;

улица Пушкина, в районе дома №20;

улица Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б;

улица Комсомольская, в районе дома №242;

площадь имени Жукова;

улица Саханская, в районе дома №2;

улица Комсомольская, в районе дома №356;

улица Комсомольская, в районе дома №384;

улица Октябрьская, в районе дома №57. Продажа елок по адресам, не включенным в список, незаконна.





Артем Ежаков



