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Главная » Новости

8:00, 20 декабря 2023 года

В Орле начинают работу елочные базары

Они открыты по 31 декабря.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начинают работу елочные базары. Купить елки, сосны, пихты и лапник можно по 31 декабря.

Купить вечнозеленое дерево можно по адресам:
  • переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина"; улица 8 Марта, в районе дома №19;
  • улица Октябрьская, в районе дома №120;
  • улица Металлургов, (район памятника "Металлург");
  • площадь Комсомольская, в районе дома №77;
  • улица Пушкина, в районе дома №20;
  • улица Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б;
  • улица Комсомольская, в районе дома №242;
  • площадь имени Жукова;
  • улица Саханская, в районе дома №2;
  • улица Комсомольская, в районе дома №356;
  • улица Комсомольская, в районе дома №384;
  • улица Октябрьская, в районе дома №57.
Продажа елок по адресам, не включенным в список, незаконна.


Артем Ежаков
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