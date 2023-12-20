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8:00, 20 декабря 2023 года
В Орле начинают работу елочные базарыОни открыты по 31 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле начинают работу елочные базары. Купить елки, сосны, пихты и лапник можно по 31 декабря.
Купить вечнозеленое дерево можно по адресам:
Продажа елок по адресам, не включенным в список, незаконна.
- переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина"; улица 8 Марта, в районе дома №19;
- улица Октябрьская, в районе дома №120;
- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");
- площадь Комсомольская, в районе дома №77;
- улица Пушкина, в районе дома №20;
- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б;
- улица Комсомольская, в районе дома №242;
- площадь имени Жукова;
- улица Саханская, в районе дома №2;
- улица Комсомольская, в районе дома №356;
- улица Комсомольская, в районе дома №384;
- улица Октябрьская, в районе дома №57.
Артем Ежаков
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