Орловский облсовет и Народный совет ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
Документ подписали Леонид Музалевский и Денис Мирошниченко.
Фото со страницы орловского областного совета народных депутатов в "ВКонтакте"
19 декабря председатель орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский и глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали документ о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.
Стороны договорились сотрудничать в сферах законодательного регулирования вопросов соцэкономразвития, соцзащиты населения, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, поддержки местных товаропроизводителей, формирования у граждан высокого патриотического сознания, развития АПК на территориях ЛНР и Орловской области.