С улиц Орла вывезли больше шести тысяч кубометров снега
Таковы результаты работы коммунальщиков за минувшую ночь.
Фото: архив "Вести-Орел"
В ночь на 19 декабря с дорог Орла вывезли шесть тысяч кубометров снега. Несмотря на плюсовую погоду, работа продолжается и сейчас.
На дорогах в данную минуту заняты 50 единиц техники, в том числе 19 комбинированных дорожных машин и 74 сотрудника, которые вручную расчищают подходы к мостам и остановки общественного транспорта. Фронт работ ежедневно публикуется пресс-службой мэрии Орла.