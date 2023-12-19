Главная » Новости



15:00, 19 декабря 2023 года С улиц Орла вывезли больше шести тысяч кубометров снега Таковы результаты работы коммунальщиков за минувшую ночь.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ночь на 19 декабря с дорог Орла вывезли шесть тысяч кубометров снега. Несмотря на плюсовую погоду, работа продолжается и сейчас.



На дорогах в данную минуту заняты 50 единиц техники, в том числе 19 комбинированных дорожных машин и 74 сотрудника, которые вручную расчищают подходы к мостам и остановки общественного транспорта. Фронт работ ежедневно публикуется пресс-службой мэрии Орла.





Всеволод Трифонов



