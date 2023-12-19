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15:00, 19 декабря 2023 года

С улиц Орла вывезли больше шести тысяч кубометров снега

Таковы результаты работы коммунальщиков за минувшую ночь.

Фото: архив "Вести-Орел"

В ночь на 19 декабря с дорог Орла вывезли шесть тысяч кубометров снега. Несмотря на плюсовую погоду, работа продолжается и сейчас.

На дорогах в данную минуту заняты 50 единиц техники, в том числе 19 комбинированных дорожных машин и 74 сотрудника, которые вручную расчищают подходы к мостам и остановки общественного транспорта. Фронт работ ежедневно публикуется пресс-службой мэрии Орла.


Всеволод Трифонов
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