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14:30, 19 декабря 2023 года В Орловской области ОРВИ ежедневно заболевают 40 детей Заболеваемость в регионе растет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ежедневно по 40 детей обращаются в орловские больницы с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. Заболеваемость в регионе растет.



Примерно 10 – 20% пациентов госпитализируют. Остальным дают рекомендации для амбулаторного лечения.



Легким течением болезни считают температуру в 38 градусов, вялость и сонливость, отказ от питья. При проявлении более серьезных симптомов нужно сразу обратиться за помощью.



Между тем, в Орловской области пока не приняли решение о досрочных каникулах для школьников. На удаленке к концу прошлой недели находились почти 300 классов.





Артем Ежаков



