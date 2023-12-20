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7:30, 20 декабря 2023 года Орелстат озвучил цены на оливье и селедку под шубой Традиционные новогодние салаты выросли в цене в сравнении с прошлым годом.





В Орловской области стало дороже приготовить оливье и селедку под шубой. Индекс цен для сайта "Вести-Орел" предоставили в Орелстате.



Так, в ноябре текущего года салатница с сельдью под шубой в среднем обходилась орловцам в 219,96 рубля. Это на 4,3% больше, чем годом ранее. Наиболее дорогими ингредиентами стали сельдь и майонез. Последний, к слову, подешевел примерно на четыре рубля.



На салатницу оливье в среднем придется потратить 518,78 рубля, что на 7,5% больше прошлогоднего показателя. Наиболее дорогие компоненты блюда – консервированный зеленый горошек, вареная колбаса и маринованные огурцы.





Артем Ежаков



