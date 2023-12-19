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14:00, 19 декабря 2023 года

Картинами известного в Орле художника заинтересовали иностранцы

Выставку работ Георгия Дышленко посетили студенты из Туркменистана.

Фото: администрация города Орла

Студенты подготовительного и первого курса педагогического факультета ОГУ имени Тургенева заинтересовались творчеством знаменитого Орловского художника Георгия Дышленко. Уроженцы солнечного Ашхабада самостоятельно нашли его мастерскую в интернете, а затем пришли в гости.

Студентам рассказали о творчестве и боевом пути художника-фронтовика Георгия Дышленко. Ребята посмотрели коллекцию старых фотоаппаратов, а также открытую накануне фотовыставку Алевтины Краузе "Времен связующая нить...", рассказали в пресс-службе орловской мэрии.

Отметим, что с именем Георгия Васильевича Дышленко связана славная страница в истории живописи на Орловщине. Прежде всего он известен как один из авторов диорамы "Орловская битва" в Орловском областном краеведческом музее. Дышленко участвовал в освобождении Орла и Орловской области от фашистов, за что был награжден орденом Красной Звезды.



Сергей Мерцалов
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