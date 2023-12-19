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13:30, 19 декабря 2023 года Орловский ансамбль "Ренессанс" завоевал гран-при международного фестиваля Творческий коллектив отлично выступил в Туле.







Орловский ансамбль "Ренессанс" с номером "Весна" занял первое место на международном фестивале танца "Тульский сувенир". А "Ноктюрн" из балета "Шопениана" получил гран-при конкурса.



- Это первая очень большая награда за все пять лет существования нашего ансамбля, - рассказала преподаватель кафедры хореографии Ольга Ошерова.



Останавливаться на этом молодой коллектив не собирается. У ансамбля "Ренессанс" уже 20 постановок. А конкурсов, где можно показать себя достаточно.





Татьяна Тимохина



