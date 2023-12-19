В Орловской области пока не приняли решение о досрочных каникулах школьников
На удаленке к концу прошлой недели находились почти 300 классов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской области пока не принято решение о начале досрочных каникул школьников с связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями.
В управлении Роспотребнадзора по Орловской области корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили, что информацией о решении по каникулам на данный момент ведомство не располагает. В пресс-службе областного правительства нашему сайту пообещали информацию уточнить.
Напомним, глава региона в последнем прямом эфире 15 декабря сообщал, что в минувший понедельник должно было быть принято решение. На данный момент губернатор находится в рабочей поездке и ситуацию еще не комментировал.