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12:47, 19 декабря 2023 года В Орловской области пока не приняли решение о досрочных каникулах школьников На удаленке к концу прошлой недели находились почти 300 классов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области пока не принято решение о начале досрочных каникул школьников с связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями.



В управлении Роспотребнадзора по Орловской области корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили, что информацией о решении по каникулам на данный момент ведомство не располагает. В пресс-службе областного правительства нашему сайту пообещали информацию уточнить.



Напомним, глава региона в последнем прямом эфире 15 декабря сообщал, что в минувший понедельник должно было быть принято решение. На данный момент губернатор находится в рабочей поездке и ситуацию еще не комментировал.







Сергей Силаев



