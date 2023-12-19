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12:47, 19 декабря 2023 года

В Орловской области пока не приняли решение о досрочных каникулах школьников

На удаленке к концу прошлой недели находились почти 300 классов.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области пока не принято решение о начале досрочных каникул школьников с связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями.

В управлении Роспотребнадзора по Орловской области корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили, что информацией о решении по каникулам на данный момент ведомство не располагает. В пресс-службе областного правительства нашему сайту пообещали информацию уточнить.

Напомним, глава региона в последнем прямом эфире 15 декабря сообщал, что в минувший понедельник должно было быть принято решение. На данный момент губернатор находится в рабочей поездке и ситуацию еще не комментировал.



Сергей Силаев
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