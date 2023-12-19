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12:00, 19 декабря 2023 года

В Орловской области открылся музей дайвинга

Экспозицию подготовили участники клуба подводного плавания "Диво".



Для орловцев доступны 50 экспонатов. Их можно не только посмотреть , но и потрогать. Каждый экспонат подняли со дна море и океана. Например, на десятиметровой глубинке Ладожского озера часть осветительного прибора пролежала не менее полувека.

Настенный либо подсвечник , либо керасиновая лампа и при движении видно, что она находится в ровном положении за счет груза, - пояснил участник Орловского клуба подводного плавания "Диво" Станислав Трофимов.

Большинство экспонатов найдены были в акватории Валаамского архипелага. Наследие Ладожских глубин дайверы изучают с 2018 года. О создании музея на 1-ой Пушкарной, 25 Орла дайверы впервые задумались еще несколько лет назад, однако осуществить задуманное удалось в год двадцатилетия подводного клуба "Диво".


Юлия Опанасюк
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