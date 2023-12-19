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Главная » Новости

11:30, 19 декабря 2023 года

В Орловской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией

В инфекционный корпус НКМЦ имени Круглой ежедневно поступает 40 детей.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине наблюдается резкий подъем респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмониий, в том числе и микоплазменной этиологии. Ежедневно в детскую областную больницу поступают порядка 40 пациентов. И это существенная цифра, рассказал заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой Иван Симаков.

- Приезжают пациенты не только на скорой, но и самостоятельно. Примерно 10-20% обратившихся госпитализируют. Остальным дают рекомендации для амбулаторного лечения, - отметил врач.

По его словам, при внебольничной пневмонии госпитализация требуется малышам до шести месяцев, а также детям со сниженной сатурацией, у которых появились судороги и нарушение сознания, отказ от питья. В остальных случаях пневмонию лечат в амбулаторных условиях. Для этого есть эффективные антибактериальные препараты.

Не вызывает осложненных форм и микоплазменная пневмония. Однако она требует более длительного лечения, уточнил Иван Симаков.


Сергей Мерцалов
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