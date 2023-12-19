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10:57, 19 декабря 2023 года

Орловским самозанятым напомнили о будущей пенсии

Добровольные страховые взносы необходимо внести до 31 декабря 2023 года.

Фото: архив

На территории Орловской области зарегистрировано порядка 38 тысяч самозанятых, использующих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В 2023 году в отделение СФР по региону от самозанятых поступили страховые взносы на общую сумму 1,96 миллиона рублей.

В социальном фонде напомнили самозанятым, что срок оплаты добровольных страховых взносов истекает до 31 декабря 2023 года. С помощью уплаты страховых взносов, орловцы формируют индивидуальные пенсионные коэффициенты, им также засчитывается стаж работы.

Сумму страховых взносов можно перечислить как единым платежом, так и частями в течение года. Сведения о приобретенном стаже работы и пенсионных коэффициентах коэффициентах отразятся на лицевом счете до 1 марта 2024 года.


Сергей Силаев
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