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10:30, 19 декабря 2023 года Орловские инспекторы помогли водителю, пробившему колесу на дороге Происшествие случилось на трассе "Орел-Тамбов" в Покровском районе.



Фото: скриншот из видео УМВД России по Орловской области

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают помогать водителям, попавшим в затруднительные ситуации на дорогах. На днях полицейские, патрулируя территорию, увидели стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-2109 с включенной аварийной сигнализацией. Водитель сделал вынужденную остановку, так как пробил колесо. Запаску он менял, частично находясь на полосе движения.



Инспектор ДПС капитан Валерий Селютин и его коллега старший инспектор майор Василий Бурко поставили рядом свой служебный автомобиль с включенными спецсигналами, чтобы обеспечить безопасность водителя. Через 10-15 минут мужчина закончил работу и смог дальше благополучно продолжить путь, рассказали в УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



