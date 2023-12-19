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10:00, 19 декабря 2023 года Новогоднее представление на выставке ВДНХ посмотрят 100 юных орловцев Ребят из семей участников СВО и детей-сирот поздравят в Москве 21 и 22 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

100 ребят из семей участников СВО и детей, оставшихся без попечения родителей, увидят Новогоднее представление в столице на Международной выставке "Россия" 21-22 декабря. Кроме подарков и поздравлений юным орловцам покажут праздничную Москву. Они также посетят павильоны самой большой выставки страны, увидят достижения других регионов, сообщает тг-канал "Орловская область".



Напомним, что "Губернаторская елка" состоится в Орле 27 декабря. Участниками ежегодного представления станут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и ребята из семей участников СВО, которые сейчас сражаются на передовой. Детвору ждут сладкие подарки, праздничный обед, новогодняя интермедия, спектакль, игровые площадки и творческие мастерские.





Сергей Мерцалов



