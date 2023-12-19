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21:00, 18 декабря 2023 года

В Свято-Успенском соборе Орла раздают горячие обеды для нуждающихся

Благотворительную акцию запустили месяц назад.



Каждую субботу около Свято-Успенского собора Орла волонтеры помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – раздают бесплатные горячие обеды. Акции дали жизнь благотворители храма. Они же взяли на себя финансовое обеспечение.

Реализовать социальный проект помог неравнодушный орловец Андрей Герасименко. Он полностью взял на себя компенсацию обедов.

Каждую субботу с 13:00 до 14:00 горячий обед могут получить 30 орловцев. Сейчас каждую субботу с 13 по 14 часов подкрепиться горячим и вкусным здесь могут 30 орловцев.
Дмитрий Никулин, иерей, настоятель Свято-Успенского собора г. Орла: "Обеды состоят из второго, суп будет – вопрос в таре, нужна удобная, чтобы доставить и сохранить температуру".
Расширить рацион обеда здесь планируют уже в январе 2024-го года.


Юлия Опанасюк
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