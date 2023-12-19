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20:30, 18 декабря 2023 года Орловцам напомнили правила выбора качественной икры Этот продукт традиционно является одним из составляющих новогоднего стола.







До Нового года осталось две недели. Многие уже начинают задумываться о составе праздничного стола. Традиционно на нем присутствует красная икра.



При покупке продукта есть риск нарваться на некачественный товар. В большинстве случаев на продукцию отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, а также декларация о соответствии.



Попасться на икру сомнительного происхождения можно, покупая продукт с рук или в интернете. Хороший результат для икры, когда в ней не превышает норму содержание бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и плесеней. Также не допускается присутствие сальмонеллы и листерии.



Цены на деликатес продолжают расти. Стоимость одного килограмма красной икры в октябре составила 6420 рублей. Если говорить об объемах продаж, то в 2022-м году крупными и средними торговыми организациями реализовано на 7% процентов меньше икры, чем годом ранее.





Владимир Маряшин



