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17:45, 18 декабря 2023 года Для юных читателей Бунинки организовали мастер-класс по росписи на стекле В регионе проводятся конкурсы на лучшее новогоднее окно, дверь и кабинет.







Одна из старейших традиций главного семейного праздника - украшать окна под Новый год. Многие орловцы уже создают праздничную атмосферу: наряжают не только елки, но и окна, двери, и даже проводят конкурсы на лучшее украшение. Для юных читателей Бунинки организовали мастер-класс по росписи на стекле.



– В библиотеке попробовали, теперь собираемся дома разрисовывать гуашью, зубной пастой, - рассказала жительница Орла Елена Сверчкова.



В учреждениях и организациях проводят конкурсы на лучшее новогоднее окно, дверь, кабинет или класс и лучшие поделки. Над их созданием трудятся семьями. Например, Никита Стремоухов каждый год приносит новый декор для класса.



– Я помогал с дедушкой делать палочки - это заготовка из дерева а мама начинает их красить и доделывать, - рассказал ученик лицея № 22 города Орла Никита Стремоухов.



Праздничное настроение создают и в магазинах. Некоторые доверяют это профессионалам - нанимают специалистов по декору, например, для украшения витрины и входа.





Татьяна Тимохина



