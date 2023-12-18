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18:00, 18 декабря 2023 года В Орловской области немного подешевел бензин В цене выросли дизель и газовое топливо.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о средних ценах и индексе стоимости моторного топлива в области. В ноябре моторное топливо в целом подешевело на 0,54% по сравнению с октябрем.



Газовое моторное топливо за отчетный период подскочило в цене на 9,84%. Цена дизеля выросла на 0,03%.



Бензин в среднем подешевел на 0,58%. Среди марок бензина АИ-92 подешевел на 0,88%, АИ-95 – на 0,54%, АИ-98 и выше остался на прежней цене.



Что касается стоимости, то за литр газового моторного топлива в ноябре в среднем нужно было отдать 28,88 рубля, за литр дизеля – 59,88 рубля, бензина – 54,69 рубля. За литр АИ-92 с водителей просили в среднем 49,77 рубля, АИ-95 – 54,46 рубля, АИ-98 и выше – 66,37 рубля.





Артем Ежаков



