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8:00, 19 декабря 2023 года В Орловской областной библиотеке имени Бунина открылись фотозоны, посвященные Новому году Сделать яркие снимки сможет каждый желающий.



Фото: библиотека имени Ивана Бунина

В фойе орловской "Бунинки" появились специальные фотозоны, посвященные Новому году и Рождеству. Главная композиция состоит из красиво украшенной елки, расположившихся под ней подарков и домика со светящимися окнами, а центре - настоящие кабинетные часы с боем.





Посетить библиотеку, чтобы почувствовать волшебную атмосферу Нового года и сделать яркие снимки, орловцев приглашают сотрудники "Бунинки".



- Это отличный вариант сохранить в памяти сказочную атмосферу праздников. Сочетание простых вещей делает фотозоны оригинальными и красивыми, сказочными и необычными. Яркие фото не только поднимут настроение, но и украсят фотоальбомы и личные странички в социальных сетях, - рассказали в областной библиотеке.





К Новому году здесь подготовили несколько оригинальных фотозон. Одна из них посвящена юбилею библиотеки. Также здесь есть зоны "Ретро Новый год", "Новогодний привет из Орла", "Эко-елка без иголки", "Ель знаний", "Зимняя сказка у камина", "Merry Christmas and Happy New Year" и "Давай попробуем вернуть". Фотозоны открыты до середины января.



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Сергей Мерцалов



