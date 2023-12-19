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8:00, 19 декабря 2023 года

В Орловской областной библиотеке имени Бунина открылись фотозоны, посвященные Новому году

Сделать яркие снимки сможет каждый желающий.

Фото: библиотека имени Ивана Бунина

В фойе орловской "Бунинки" появились специальные фотозоны, посвященные Новому году и Рождеству. Главная композиция состоит из красиво украшенной елки, расположившихся под ней подарков и домика со светящимися окнами, а центре - настоящие кабинетные часы с боем.


Посетить библиотеку, чтобы почувствовать волшебную атмосферу Нового года и сделать яркие снимки, орловцев приглашают сотрудники "Бунинки".

- Это отличный вариант сохранить в памяти сказочную атмосферу праздников. Сочетание простых вещей делает фотозоны оригинальными и красивыми, сказочными и необычными. Яркие фото не только поднимут настроение, но и украсят фотоальбомы и личные странички в социальных сетях, - рассказали в областной библиотеке.


К Новому году здесь подготовили несколько оригинальных фотозон. Одна из них посвящена юбилею библиотеки. Также здесь есть зоны "Ретро Новый год", "Новогодний привет из Орла", "Эко-елка без иголки", "Ель знаний", "Зимняя сказка у камина", "Merry Christmas and Happy New Year" и "Давай попробуем вернуть". Фотозоны открыты до середины января.

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Сергей Мерцалов
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