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21:30, 18 декабря 2023 года

"Единая Россия" поддержала выдвижение Владимира Путина на президентские выборы

Решение принято единогласно.

Фото с сайта партии "Единая Россия"

На XXI съезде партии "Единая Россия" единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024-го года. Партия задействует весь свой потенциал и опыт, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Глава государства поблагодарил партию за поддержку. Владимир Путин подчеркнул, что основными задачами сейчас стоят укрепление экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала.
"Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", – цитирует президента сайт "Единой России".
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024-го года. Главу государства выберут на шестилетний срок.


Артем Ежаков
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