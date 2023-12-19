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21:30, 18 декабря 2023 года "Единая Россия" поддержала выдвижение Владимира Путина на президентские выборы Решение принято единогласно.



Фото с сайта партии "Единая Россия"

На XXI съезде партии "Единая Россия" единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024-го года. Партия задействует весь свой потенциал и опыт, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.



Глава государства поблагодарил партию за поддержку. Владимир Путин подчеркнул, что основными задачами сейчас стоят укрепление экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала.

"Единой России". "Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", – цитирует президента сайт Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024-го года. Главу государства выберут на шестилетний срок.





Артем Ежаков



