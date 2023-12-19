Богоявленскому собору Орла передали икону с частицей Гроба Господня

|
|вторник 19.12.2023 09:39:08
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:30, 19 декабря 2023 года
Богоявленскому собору Орла передали икону с частицей Гроба ГосподняСвятыню вручил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Фото: Евгений Мартынов
Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел литургию в Богоявленском соборе. Ему сослужили протоиерей Василий Иванов, иерей Алексей Лаушкин и клирики собора.
По окончании богослужения владыка Тихон передал Богоявленскому собору в дар икону "Христос во гробе" с частицей Гроба Господня, сообщили в Орловской митрополии.
Артем Ежаков
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.