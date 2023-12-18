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19:30, 18 декабря 2023 года Орловские футболисты уступили место в манеже особенным гостям Первым мероприятием в новом спортивном объекте стал инклюзивный праздник "Спорт в Новый год".







"Спорт в Новый год" - проект Орловского социального кластера. В этом году он состоялся во второй раз. Дебютный праздник был организован в формате эстафеты, в этом году новогодними волшебниками наравне с Дедом Морозом и Снегурочкой стали игроки ФК "Орел".



Спортсмены показали ребятам несколько упражнений из собственной тренировки, вратари команды в этот день с удовольствием пропускали голы, чтобы на лицах гостей было как можно больше улыбок.





Анастасия Дорохова



