Орловские футболисты уступили место в манеже особенным гостям
Первым мероприятием в новом спортивном объекте стал инклюзивный праздник "Спорт в Новый год".
"Спорт в Новый год" - проект Орловского социального кластера. В этом году он состоялся во второй раз. Дебютный праздник был организован в формате эстафеты, в этом году новогодними волшебниками наравне с Дедом Морозом и Снегурочкой стали игроки ФК "Орел".
Спортсмены показали ребятам несколько упражнений из собственной тренировки, вратари команды в этот день с удовольствием пропускали голы, чтобы на лицах гостей было как можно больше улыбок.