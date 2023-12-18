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18:30, 18 декабря 2023 года В Орле открылась выставка художника Дмитрия Хлудеева Она называется "Нарисованный Орел".







В областной столице открылась любопытная выставка. Ее автор - человек, который работает вовсе не художником, а геодезистом и картографом. Наши родные улочки, укромные места в городе, любимый трамвай - это хобби и увлечение Дмитрия Хлудеева.



- Город Орел примечателен местами, которые помнишь с детства. Ты видишь, как город меняется, ты сам являешься частью этой истории и можешь рассказать людям о том, какое здание было раньше на том или ином месте, - поделился художник.



Экспозицию, представленную в "Музее любимой улицы", можно посетить в декабре и январе. Работы будут меняться, так как их у Дмитрия Хлудеева гораздо больше, чем смог вместить стенд.



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Эва Стасюлевич



