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Главная » Новости

16:30, 18 декабря 2023 года

Отремонтированная поликлиника Кромской ЦРБ начала принимать пациентов

На работы было потрачено 76 миллионов рублей.



Поликлинику Кромской центральной районной больницы капитально отремонтировали. Работы не выполнялись с момента постройки здания – с 1973 года. На работы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" потратили порядка 76 миллионов рублей.

Окончания ремонта поликлиники пациенты ждали на год дольше, чем было запланировано - подвели недобросовестные подрядчики. Врачам и пациентам обновленная поликлиника понравилась.

У нас стало светлее, теплее, просторнее. Замкнутого помещения больше нет - поделилась медицинский регистратор поликлиники Кромской ЦРБ Ирина Нагаева.

Капитально отремонтировано само здание, фасад и кровля, заменены все коммуникации. Обновилось и оборудование. В том числе куплен и работает новый маммограф белорусского производства.

Когда у нас не было оборудования, мы отправляли пациентов на дополнительную диспансеризацию в областные учреждения. А теперь у нас есть возможность на месте обследовать своих женщин, - отметила заведующая рентгенологическим отделением поликлиники Кромской ЦРБ Ирина Шанусь.

В Кромской ЦРБ не хватает врачей: педиатров, терапевтов, окулиста, психиатра и других медиков. Как отметила главврач больницы Ольга Морозова, специалиста ждет трехкомнатная квартира. До Орла от райцентра всего 45 километров.


Елена Литинская
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