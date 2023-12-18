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17:30, 18 декабря 2023 года Спорт объединяет орловцев разных национальностей Яркий пример тому – федерация грэпплинга Орловской области.







В Орле с 2016-го года существует региональная федерация грэпплинга. Негласно она считается самой многонациональной – борьба обединила в себе представителей разных менталитетов и культур. Но и в других видах спорта орловские иностранцы ярко проявляют себя. Например, в минувшем сезоне любимцем футбольных болельщиков стал нигериец Мухтар Мухаммад. Свой спортивный путь в России именно в клубе ОГУ имени И.С. Тургенева начинала чемпионка России по футболу Кики.





Анастасия Дорохова



