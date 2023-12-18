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17:00, 18 декабря 2023 года Орле открылась научно-практическая конференция с международным участием Денисьевские чтения проходят в Орловской областной библиотеке имени Бунина.



Фото: библиотека имени Ивана Бунина

Сегодня первый день научно-практической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности - XX Денисьевские чтения. Работа организована сразу на двух площадках: в бунинской библиотеке и в Орловском государственном институте культуры.



На конференцию в Орел пригласили ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и большинства регионов ЦФО. Также в работе участвуют гости из соседних стран. Цель традиционного мероприятия - повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона. В этом году Денисьевские чтения посвятили 190-летию со дня основания Орловской областной библиотеки имени Ивана Бунина.





Сергей Мерцалов



